"Уралбройлер" обязали возместить ущерб в размере 18,6 млн рублей за порчу сельхозземель

ЗАО "Уралбройлер" обязали возместить ущерб окружающей среде в размере 18,6 млн рублей за порчу сельхозземель. Челябинский областной суд оставил апелляционную жалобу предприятия без удовлетворения, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального управления Россельхознадзора.

"Уралбройлер" на своей производственной площадке в поселке Ишалино загрязнило почву нефтепродуктами на площади 100 кв. м. и перекрыло пометом земельный участок площадью 375 093 кв. м. предприятие было привлечено к административной ответственности по двум статьям и оштрафовано на 440 тыс. рублей.

Также был предъявлен иск о возмещении вреда, причиненного почвам, как объекту охраны окружающей среды в размере 29,8 млн рублей. Суд обязал "Уралбройлер" прекратить загрязнение земель сельскохозяйственного назначения и произвести рекультивацию загрязненного нефтепродуктами участка, а также прекратить вывоз помета на земли сельскохозяйственного назначения и произвести рекультивацию участка. В счет возмещения ущерба было взыскано 29,8 млн рублей.

Областной суд снизил сумму ущерба до 18,6 млн рублей, в остальной части решение оставлено без изменений.