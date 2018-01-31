Акционеры Nord Stream 2 инвестировали в проект 3 млрд евро в 2017 году

Акционеры проекта Nord Stream 2 в 2017 г. инвестировали в его реализацию €3 млрд. Санкции не сказались на финансировании проекта.

"Деньги распределены равными долями между западными инвесторами и "Газпромом",— сообщил ТАСС финансовый директор Nord Stream 2 AG Пол Коркоран. Партнеры "Газпрома" - немецкие Uniper и Wintershall, австрийская OMV, французская Engie и англо-голландская Shell.

Nord Stream 2 - проект строительства газопровода мощностью 55 млрд куб. м газа в год из России в Германию через Балтийское море.

Как сообщало Накануне.RU, "Газпром" объявил об увеличении инвестиций в 2018 г. в газопровод Nord Stream 2 на 12% - до 114,5 млрд руб.