Трамп объявил, что Россия и Китай бросают вызов США

Американский президент Дональд Трамп заявил, что Россия и Китай бросают вызов интересам, экономике и ценностям США.

"Во всем мире мы сталкиваемся с режимами-изгоями, террористическими группами и такими соперниками, как Китай и Россия, которые бросают вызов нашим интересам, нашей экономике и нашим ценностям", - сказал глава Белого дома, выступая с ежегодной речью "О положении страны" в конгрессе.

Как сообщает РИА Новости, Дональд Трамп призвал конгресс положить конец сокращению военного бюджета страны и "полностью профинансировать наши прекрасные вооруженные силы". Он также заявил о необходимости модернизировать американский ядерный арсенал, чтобы сделать его "столь мощным, чтобы это позволило сдержать любой акт агрессии". Кроме того, Трамп обвинил КНДР в "безрассудном стремлении" к ядерному оружию, которое, по его словам, будет скоро угрожать США.

"Мы проводим кампанию по оказанию максимального давления (на КНДР), чтобы этого не произошло", - добавил президент Штатов.

Напомним, на днях Трамп пообещал, что доллар будет укрепляться. По его словам, это связано с позитивной ситуацией в экономике страны.