Центризбирком определил порядок присутствия общественных палат на участках

На предстоящих президентских выборах федеральная и региональные общественные палаты смогут назначить несколько своих наблюдателей на один избирательный участок, но работать они должны будут поочередно, следует из утвержденных ЦИКом разъяснений.

Каждый наблюдатель получит письменное направление на конкретный участок. В направлении рекомендуется указывать "адрес места жительства наблюдателя, номер его телефона (если имеется)". Номер телефона указывать "целесообразно для установления оперативной связи в случае необходимости", говорится в постановлении ЦИКа, к примеру, если нужно известить наблюдателя о проведении повторного подсчета голосов или о составлении избиркомом повторного протокола об итогах голосования.

Решение о назначении наблюдателей будет принимать совет ОП или ее секретарь в зависимости от регламента палаты. По словам заместителя секретаря ОП РФ Александра Точенова, в регламенте федеральной палаты эта норма еще не отражена. "Есть нюансы: например, в день выборов надо срочно кого-то направить, и что, коллегиальный орган собирать?" — говорит он.

Наблюдателями от ОП смогут быть представители общественных и профессиональных объединений, творческих союзов, объединений работодателей и их ассоциаций, а также НКО. Наблюдателем может стать любой гражданин, обладающий активным избирательным правом, уточняется в рекомендациях. Исключения составляют выборные должностные лица, депутаты, главы местных администраций, лица, находящиеся в непосредственном подчинении этих должностных лиц, судьи, прокуроры, члены избирательных комиссий с правом решающего голоса.

Глава общественного совета движения "За чистые выборы" Денис Паньшин сказал, что у организации уже есть предварительные договоренности о направлении наблюдателей, прежде всего, через ОП РФ.

Сопредседатель движения "Голос" Андрей Бузин сказал, что движение, скорее всего, будет работать с партиями и кандидатами, потому что это "более надежный путь". "”Голос” — это движение, у нас нет членства. Мы собираем желающих через интернет, когда будет достаточно много людей, наверное, будем обращаться к кандидатам и партиям",— рассказал он.

Критически относятся к наблюдателям от общественных палат в партиях, также имеющих право назначать наблюдателей. "Все общественные палаты — губернаторские, это ручные прикормленные организации, и они должны будут породить наблюдателей, которые будут рапортовать, что выборы будут честными. Их уже сейчас насильно рекрутируют из приближенных организаций",— сказал секретарь ЦК КПРФ Сергей Обухов. Зампред "Яблока" Николай Рыбаков также считает, что "никакие операторы наблюдателей" не нужны. "Есть общественные организации и есть партии, плохо, когда наблюдение не отдают не аффилированным с государством общественникам",— сказал Рыбаков, пишет газета "Коммерсант".