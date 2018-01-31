На Южном Урале главу села задержали за получение взяток на 1 млн рублей

В Челябинской области задержан глава Алишевского сельского поселения Сосновского района Раиль Габитов.

Как сообщили Накануне.RU в СУ СКР по Челябинской области, он подозревается в получении взяток за незаконное предоставление земельных участков. В настоящее время решается вопрос о предъявлении Габитову обвинения и избрании меры пресечения.

Как ранее сообщало Накануне.RU, в 2013 году чиновник, зная об отсутствии у местного жителя прав пользования земельным участком, выдал фиктивную выписку из похозяйственной книги о наличии у местного жителя прав пользования земельным участком площадью 750 кв. м в поселке Трубный Сосновского района.

В дальнейшем мужчина, не имевший прав на получение земельного участка, зарегистрировал права собственности на него. Обвиняемый причинил ущерб местному бюджету на 140 тыс. руб.

В ходе расследования уголовного дела также установлена причастность обвиняемого к получению взяток в сумме более 1 млн. руб. за незаконное выделение в 2008 году местным жителям трех земельных участков, которые затем были проданы третьим лицам.

В рамках уголовного дела следствие проверяет причастность обвиняемого к совершению аналогичных преступных эпизодов.