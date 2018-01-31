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На Южном Урале главу села задержали за получение взяток на 1 млн рублей
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(2004) | Фото

В Челябинской области задержан глава Алишевского сельского поселения Сосновского района Раиль Габитов.
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Как сообщили Накануне.RU в СУ СКР по Челябинской области, он подозревается в получении взяток за незаконное предоставление земельных участков. В настоящее время решается вопрос о предъявлении Габитову обвинения и избрании меры пресечения.

Как ранее сообщало Накануне.RU, в 2013 году чиновник, зная об отсутствии у местного жителя прав пользования земельным участком, выдал фиктивную выписку из похозяйственной книги о наличии у местного жителя прав пользования земельным участком площадью 750 кв. м в поселке Трубный Сосновского района.

В дальнейшем мужчина, не имевший прав на получение земельного участка, зарегистрировал права собственности на него. Обвиняемый причинил ущерб местному бюджету на 140 тыс. руб.

В ходе расследования уголовного дела также установлена причастность обвиняемого к получению взяток в сумме более 1 млн. руб. за незаконное выделение в 2008 году местным жителям трех земельных участков, которые затем были проданы третьим лицам.

В рамках уголовного дела следствие проверяет причастность обвиняемого к совершению аналогичных преступных эпизодов.

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31.01.2018 04:01 Мск | Денис Линов
06:01 Екб


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Предыдущие новости на эту тему: Ранее 20.12.2017 11:15 Мск
На Южном Урале главу села будут судить за махинации с землей








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На Южном Урале главу села задержали за получение взяток на 1 млн рублей
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