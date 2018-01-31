"Кремлевский доклад" обеспокоил Ассоциацию европейского бизнеса

Ассоциация европейского бизнеса (АЕБ) раскритиковала "кремлевский доклад".

Как говорится в сообщении объединения, документ, подготовленный Минфином США "усиливает состояние неопределенности в российской деловой среде и может также затронуть интересы европейских инвесторов, европейских компаний, ведущих бизнес и торговлю с Россией".

В Ассоциации призвали глав государств и правительств ЕС, США и России "воздержаться от действий, которые могут негативно повлиять на экономическое взаимодействие в будущем, и найти общее, взаимоприемлемое решение политических споров в духе мира и согласия", - говорится в заявлении.

Ассоциация европейского бизнеса объединяет более 500 компаний из Европейского союза. В нее входят такие компании, как BP, DHL, Mercedes-Benz, Procter & Gamble, Shell, Volkswagen, Volvo и многие другие, пишет газета "Ведомости".

Напомним, накануне Минфин США опубликовал "кремлевский список". В документе имен почти всего руководства России, а также крупных бизнесменов — всего 210 человек. Документ был подготовлен в соответствии с законом "О противодействии противникам Америки посредством санкций"