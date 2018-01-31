Итальянский почтальон накопил дома полтонны чужих писем

Почтальон из итальянского города Виченца на протяжении восьми лет складировал в своей квартире чужую корреспонденцию.

Полицейские обнаружили в его жилище пол тонны недоставленных писем. Первыми тревогу забили волонтеры экологического центра, которые в качестве макулатуры получили 25 желтых коробок с маркировкой Почты Италии, содержавших различные письма. Они были утилизированы из гаража, которым владел недобросовестный 56-летний почтальон.

Приехавшие к нему сотрудники правоохранительных органов нашли у него дома 572 кг так и не попавшей к своим адресатам корреспонденции, которую мужчина разместил в 43 коробках у себя дома и в гараже, сообщает РИА "Новости".

Как ранее сообщало Накануне.RU, в сети обсуждают "антирекорд", поставленный "Почтой России" в Ростове-на-Дону. Компания доставляла письмо на расстояние 850 метров в течение 45 дней.