В Госдепе сообщили конечную цель санкций против России

Американские власти сообщили конечную цель антироссийских санкций.

Как сообщил высокопоставленный представитель Госдепа США, необходимо остановить получение доходов российскими властями из-за "их враждебной деятельности". "Конечная цель — остановить важный доход, поступающий российскому правительству", — сказал дипломат.

По его словам, таким образом Вашингтон хочет "напомнить о затратах и враждебной деятельности (России - прим. ред.), особенно в том, что касается Украины", сообщает РИА "Новости".

Напомним, Накануне Минфин США опубликовал "кремлевский список". В документе имен почти всего руководства России, а также крупных бизнесменов — всего 210 человек. Документ был подготовлен в соответствии с законом "О противодействии противникам Америки посредством санкций".

Глава Минфинаа США Стивен Мнучин пообещал ввести новые антироссийские санкции на основе "кремлевского доклада".