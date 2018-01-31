В Амурской области найден военнослужащий с прострелянной головой

В Амурской области расследуют обстоятельства получения огнестрельного ранения солдатом в воинской части Белогорска.

Как сообщили Накануне.RU в Главном следственном управлении СК РФ, 26 января поступило сообщение от командования воинской части 98671 о том, что найден солдат с огнестрельным ранением головы.

В этот день проводилась тренировка по противодействию терроризму, поэтому личный состав получил штатное оружие без боеприпасов.

Утром стало известно, что пропал один из военнослужащих. Позже его обнаружили на последнем этаже заброшенного здания в бессознательном состоянии, после чего доставили в реанимацию военного госпиталя. Врачи оценивают состояние пострадавшего как стабильно тяжелое.

На ящике с боеприпасами, который должен был охранять госпитализированный, была нарушена целостность печати, пропали четыре патрона. Три стреляные гильзы найдены на месте происшествия, один патрон - в магазине автомата потерпевшего.

В одежде военного найдена записка, специалисты намерены провести почерковедческую экспертизу.

Уже допрошены командование, и личный состав воинской части. По факту происшествия заведено уголовное дело по статье "Покушение на доведение до самоубийства".

Как ранее сообщало Накануне, в сентябре 2017 года в Белогорске Амурской области военнослужащий расстрелял на полигоне двух бойцов и офицера.