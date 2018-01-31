Появилось видео перехвата американского самолета-разведчика российским истребителем

Минобороны США опубликовало видео с камеры самолета-разведчика ЕР-3 Aries, который был перехвачен 29 января Су-27 над Черным морем.

На видеозаписи видно, как российский истребитель пролетает рядом с американским самолетом и покачивает крыльями, показывая свое вооружение. В описании к ролику, который длится несколько секунд, говорится, что Су-27 якобы приблизился на расстояние в 1,5 м и прошел прямо через полетный маршрут самолета-разведчика. При этом действия российских летчиков военные США охарактеризовали как "небезопасные".

Как ранее сообщало Накануне.RU, инцидент произошел над Черным морем недалеко от границы России. Как сообщили в Минобороны РФ, после того как американский самолет-разведчик изменил курс полета на удаление от российской территории, Су-27 вернулся на аэродром базирования.