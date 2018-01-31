Появилось видео перехвата американского самолета-разведчика российским истребителем

в этот день
31.01.18
03:04
В Екб.05:04
В Госдуме предложили не сажать коррупционеров для экономии бюджетных денег
Ждём Путина? На Среднем Урале жалуются на новую "борзоту"
Госсовет экономического развития пройдёт на "Ростсельмаше"
Главное
"Кремлевские списки" показали, что Набиуллина, Чубайс и Кудрин – союзники США?

Тема дня
Защитникам Донбасса грозит депортация на Украину. Появится ли специальный закон для ополченцев? После активных военных действий в Донбассе многие активисты и ополченцы оказались в эмиграции в России. Несмотря на то, что в последнее Кремль принял ряд законов, направленных на привлечение в страну соотечественников, оказалось, что российское законодательство зачастую работает не в их пользу, а политэмигранты и даже ветераны ополчения (такие как, например, воевавший в Славянске уроженец Винницы Николай Трегуб) готовятся встретить очередную годовщину "Русской весны" под угрозой депортации.
30.01.2018
общество  |  добавить комментарий
Аналитика
Вся аналитика

"Ценности, которые сейчас потеряны". Известный тренер рассказал подлинные истории героев фильма "Движение вверх" 25 января в одной из екатеринбургских гимназий состоялась встреча учащихся с чемпионом мира и Европы, заслуженным мастером спорта СССР, председателем тренерского совета Российской федерации баскетбола Станиславом Ереминым. Она была приурочена к фильму "Движение вверх", который с огромным успехом прошел во всех кинотеатрах в России.
26.01.2018
от издателя  |  комментариев: 4


Михаил Делягин: "Кремлевские списки" показали, что Набиуллина, Чубайс и Кудрин – союзники США Очень характерно, что в этих списках нет руководителя государственной корпорации Чубайса, в этих списках нет председателя Банка России Набиуллиной, в этом списке нет Кудрина, который не занимает официальных должностей. Но поскольку в эти списки включают людей за близость к Путину, а он является его известным другом и, по крайней мере, интеллектуальным партнером, то это странно. Этот список стал своеобразным маркером.
30.01.2018
экспертное мнение ;  | комментариев: 3
^ Архив аналитики

Реклама от YouDo

Самое популярное
Найдены моряки с пропавшего в Японском море судна "Восток", - очевидцы
Порошенко предложил создать коалицию против России
В Москве на молодежной "вписке" компания парней изнасиловала 13-летнюю девочку
Правозащитница Евгения Чудновец предположила, что организовать видеосъемку, за которую она сидела в тюрьме, мог сын катайского бизнесмена
На акциях Навального задержали 340 человек
Грудинин в ситуации с Олимпиадой предложил "перейти в наступление"
Павел Грудинин предложил создать национальное бюро по борьбе с коррупцией
В Екатеринбурге прокуратура проверит школу, где ребенку запретили есть с одноклассниками за одним столом
Голосование
Как вы считаете, что послужило причиной ЧП в пермской школе?

Американизация нашего телевидения, масс-культа

Психические отклонения нападавших

Политические убеждения нападавших

Бытовой конфликт

Надо расследовать возможный теракт

Мне все равно/ничего не слышал


Результаты 1076



Новости
31.01.2018 01:34 Мск (03:34 Екб)
армия и ВПК | В России | За рубежом
Появилось видео перехвата американского самолета-разведчика российским истребителем
размер шрифта: A A A   в блог   версия для печати

су-27 (2010) | Фото:aerospaceweb.org

Минобороны США опубликовало видео с камеры самолета-разведчика ЕР-3 Aries, который был перехвачен 29 января Су-27 над Черным морем.
Читайте также:

На видеозаписи видно, как российский истребитель пролетает рядом с американским самолетом и покачивает крыльями, показывая свое вооружение. В описании к ролику, который длится несколько секунд, говорится, что Су-27 якобы приблизился на расстояние в 1,5 м и прошел прямо через полетный маршрут самолета-разведчика. При этом действия российских летчиков военные США охарактеризовали как "небезопасные".

Как ранее сообщало Накануне.RU, инцидент произошел над Черным морем недалеко от границы России. Как сообщили в Минобороны РФ, после того как американский самолет-разведчик изменил курс полета на удаление от российской территории, Су-27 вернулся на аэродром базирования.

Другие новости по темам: самолет, истребитель, разведка, Су-27
31.01.2018 01:34 Мск | Денис Линов
03:34 Екб


Если Вы заметили ошибку, выделите текст, ее содержащий, и нажмите Ctrl + Enter


Предыдущие новости на эту тему: Ранее 30.01.2018 00:39 Мск
У границ России перехвачен американский самолет-разведчик








Добавить комментарий:

Появилось видео перехвата американского самолета-разведчика российским истребителем
Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *





  • Архив
  • Форум



Загрузка
Новости партнеров

Новости Екатеринбурга и Свердловской области       
вверх
Рейтинг@Mail.ru
Наш проект  Наша команда 

Информационное агентство "Накануне.RU"
Свидетельство о регистрации СМИ ИА№ФС77-56094 от 15 ноября 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Сетевое издание "Накануне.RU"
Свидетельство о регистрации СМИ Эл№ФС77-56357 от 02 декабря 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Учредитель ООО "Институт информационных технологий"
620142, г. Екатеринбург, ул. Степана Разина, д. 16 (3 этаж)
Телефоны редакции: (343) 295–15–36, 295–15–94, 295–14–38.
E-mail редакции: news@nakanune.ru
Главный редактор: Хурбатов С.В.
Использование материалов агентства допускается только с согласия редакции.
Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к материалам сайта. Комментарии к материалам сайта - это личное мнение посетителей сайта.
18+