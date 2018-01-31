Глава Службы внешней разведки посетил США

Глава Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин посетил США.

Там он провел консультации с представителями американских спецслужб. Речь шла о проблеме терроризма. Об этом сообщил посол России в США Анатолий Антонов. "Не буду вас вводить в заблуждение, Сергей Евгеньевич (Нарышкин) был здесь. Он приезжал",— заявил Антонов телеканалу "Россия 1".

По словам российского посла, глава Службы внешней разведки и представители американских спецслужб обсудили возможности для совместной работы по обеспечению безопасности предстоящего ЧМ по футболу в России.

Напомним, ранее Сергей Нарышкин заявил, что масштабы давления на Россию и страны СНГ со стороны США позволяют говорить о том, что идет необъявленная гибридная война.