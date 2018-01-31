В Минфине США подтвердили заимствование "кремлевского списка" у Forbes

Список российских бизнесменов, включенных в опубликованную часть "кремлевского списка", Минфин США частично составил на основе рейтинга миллиардеров, публикуемого изданием Forbes.

Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на представителя финансового ведомства США. По словам источника, были использованы сведения из открытых источников, в частности материалы Forbes. Речь идет о конкретном номере Forbes за 2017 год на русском языке и статье "200 богатейших бизнесменов России - 2017".

Первый издатель русского Forbes Леонид Бершидский в колонке Bloomberg назвал подход минфина США "позорным", указав на то, что многие из списка не ведут бизнес в России, и то, что состояние отдельных фигурантов было полностью или частично "отнято репрессивным аппаратом Владимира Путина", пишет газета "Ведомости".

После публикации списка стало очевидным, что последовательность из 96 российских предпринимателей-миллиардеров - копия списка, составленного Forbes.

Как ранее сообщало Накануне.RU, министр финансов США Стивен Мнучин на выступлении перед американскими сенаторами заявил о том, что опубликованный 29 января "кремлевский список" станет основой для новых антироссийских санкций Белого дома, об этом пишет РИА "Новости".