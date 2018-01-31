ЕС не будет усиливать антироссийские санкции - премьер Бельгии

Евросоюз принял решение не поддерживать усиление ограничительных мер против России.

Об этом заявил премьер-министр Бельгии Шарль Мишель по итогам переговоров с российским коллегой Дмитрием Медведевым. Бельгийский премьер напомнил о существующих разногласиях в отношениях с Москвой, при этом отметив важность налаживания диалога.

"Да, у нас есть определенное количество разногласий, но (важно - прим. ред.) открыть путь к диалогу, потому что диалог является единственным путем для того, чтобы управлять какими-то различиями и понимать разные процессы принятия решений", - подчеркнул Мишель. Он напомнил, что санкции не являются целью как таковой.

Как ранее сообщало Накануне.RU, в парламент Бельгии внесена резолюция о снятии экономических санкций с России.

Напомним, в конце декабря Совет Евросоюза продлил экономические санкции против России до 31 июля 2018 года.