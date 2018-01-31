Константин Семин: Выборы – карусель, и все фигуры прикручены к полу

Известный левый журналист Константин Семин выпустил ролик, где высказался о выборах и возможном их бойкоте. Телеведущий, который был одним из лидеров президентских праймериз "Левого фронта" (хотя согласия на участие в них не давал), сравнил главную политическую кампанию с каруселью, где без разницы, на каком ты "скачешь коньке" – черном или белом – все фигуры прикручены к полу, и круговерть – лишь иллюзия ожесточенной борьбы, передает корреспондент Накануне.RU.

"Кто бы ни пришел к финишу первым, правила работы аттракциона не изменятся. Весь смысл буржуазных выборов – заставить публику, разинув рот, следить за мелькающими фигурками, не оглядываясь при этом на кассу", – говорит Семин в ролике.

Выборы – это азартная игра, где простым обывателям кажется, что они могут победить, и иногда "чудеса" случаются, таким чудом была победа Барака Обамы ("ого, победил негр!") или "клоуна из твиттера, от которого никто не ожидал победы" – это Семин говорит про Трампа.

"А кто победил в действительности? Тот, кто владеет аттракционом, никогда не передаст кассу победителю. А хозяин – это не тот, кто "выдал вам билетик для голосования" и даже не "хозяин карусели", – утверждает он. Это не конкретный человек – это класс.

Обращаясь к цитатам Ленина, автор ролика напоминает, что за выборным процессом (любым) стоит интерес класса – причем неважно, буржуазный это или рабочий класс. Так, в Советском Союзе тоже была "своя карусель" выборов, но представитель другого класса победить в выборах не мог, на избирательных участках можно выбрать лучшего среди рабочих или крестьян, из интеллигенции или беспартийных, но невозможно было выбрать капиталиста:

"Класс капиталистов в социалистических выборах победить не мог. Мешочник, фарцовщик, барыга – могли сходить на избирательный участок, но своего человека протолкнуть никогда и ни за что не могли. Затаившемуся классу уцелевших капиталистов, вроде подпольного миллионера Корейко, оставалось заниматься тем, чем сегодня занимаются у нас "левые сектанты".

То есть, вызывать дух императора и спрашивать, долго ли у власти останутся большевики. Но затаившийся класс победил, Семин напоминает, как Борис Ельцин расстрелял Верховный совет и фактически отнял власть в стране:

"И опять, обратите внимание, не на выборах, а после серии кровавых и бескровных переворотов, увенчавшихся августом 1991 года и "Беловежской пущей".

Буржуазный класс именно захватил власть, а не получил ее через референдум в 1990-е. Кроме того, большинство проголосовавших на знаменитом референдуме были за сохранение Советского Союза, но на это никто не обратил внимания. С тех пор, напоминает Семин, у нас такая же буржуазная демократия, как на Западе, не предполагающая победы в демократических выборах какого-либо другого класса. И от смены лиц в предвыборной гонке ничего не поменяется. По его словам, чем же является появление Павла Грудинина, как не очередной попыткой поверить в чудо? Ведь чудом будет, если только после "выбора правильного мужика" украденные (то есть приватизированные) народные богатства вернутся к государству, а иностранные госкорпорации просто уйдут в сторону. Этого не произошло в 20-е годы прошлого века, напоминает Семин – этого никак не может произойти сейчас.

"Давайте переведем эту сказку на русский язык: проголосовав за оппозиционного кандидата, вы намерены поставить несколько тысяч богатейших людей России перед необходимостью отдать украденное ими у вас – вам. И они, конечно, тут же побегут это делать. Ведь так решили вы!" – анализирует сложившуюся политическую обстановку и ситуацию на левом фланге в частности журналист Константин Семин.

Есть мнение, что, пусть ничего не изменится, зато проголосовав массово за оппозиционного кандидата от "левых", народ покажет буржуазному классу, что он лишился поддержки и одобрения. На что Семин замечает, что правящему классу абсолютно все равно, поддерживают его или проклинают. Сам факт участия в выборах – это признак лояльности к власти, согласие играть по этим правилам, а, значит, принятие системы общественных отношений. Богатейшие люди страны получили свои миллионы "не вегетарианским" способом, и теперь просто отдавать нажитое и отнятое по результатом каких-то выборов – "как-то даже глупо".

Накануне.RU в данном случае приводит мнение одного из наиболее заметных людей на левом поле (ролик журналиста за сутки собрал почти 50 тыс. просмотров), а более подробно о том, почему бойкот выборов стали обсуждать на разных флангах, о плюсах и минусах этой стратегии, что думают по этому поводу эксперты, читайте в нашем материале "Бойкот правый, бойкот левый".