Петр Порошенко сообщил об успешном испытании украинской крылатой ракеты

Президент Украины Петр Порошенко 30 января сообщил об "успешном" испытании крылатой ракеты наземного базирования, рассчитанной на поражение как наземных, так и морских целей, об этом пишет ФАН.

По мнению экс-командующего ВДВ России Владимира Шаманова, Украина не способна создать конкурента российской крылатой ракете "Калибр" и американскому "Томагавку" - слова генерал-полковника приводит ТАСС.

Об успешном проведении испытаний ракеты также говорит секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов. По его мнению, ракета является "полностью украинской разработкой", которая способна "точно поражать наземные и морские цели".