В центре Москвы пятеро рабочих сорвались со строительных лесов

Следователи устанавливают обстоятельства травмирования пятерых человек в результате обрушения строительных лесов в центре Москвы.

Инцидент произошел вечером 30 января вблизи метро "Улица 1905 года", сообщила Накануне.RU старший помощник руководителя ГСУ СКР по Москве Юлия Иванова.

Пострадавшие с травмами различной степени тяжести незамедлительно были доставлены в больницу. Сейчас проводится доследственная проверка.

"В настоящее время следователи проводят осмотр места происшествия, а также иные необходимые проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств и причин произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение", - отметили в СК.