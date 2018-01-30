Ремонтные бригады будут работать круглосуточно, чтобы быстрее устранить аварию на центральной площади Кургана

Бригады "Водного Союза" переходят на круглосуточный режим работы, чтобы ускорить устранение аварии на центральной площади города.

28 января в Кургане прорвало ветхий водопровод у здания правительства Зауралья - для его ремонта необходимо было отключить от холодного водоснабжения десятки домов и административных зданий, однако 29 января руководство "Водного союза" решило заменить изношенный участок на новый - его протяженность 150 метров.

Работы производятся без отключения водоснабжения, сообщили Накануне.RU в пресс-службе "Водного союза".

31 января во второй половине дня запланирована врезка нового участка - это потребует отключения холодной воды у потребителей, находящихся по следующим адресам :

- ул. Гоголя №17, 17/1, 19, 21, 23, 25, 30 ,36, 36А, 38, 38Б, 44, 56, 58, 60, 61, 62, 64, 66, 66А, 72к1, 76, 78, 78/1, 80, 87, 87Б, 103, 103А, 103Б, 105, 107, 107А, 109, 109А

- ул. Ленина № 6, 13, 14, 17, 19, 21, 21ст1, 23А, 30, 32, 34, 36

- ул. Пушкина №120

- ул. Карла Маркса №52, 58, 58/1, 58Б, 60, 87, 107

- ул. Максима Горького №79, 95

- ул. Комсомольская №30, 37, 39

- ул. Томина №61, 61ст3, 63к5.

В связи с проведением работ на водопроводе движение по площади Ленина будет частично ограничено до конца недели.