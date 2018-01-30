Минфин США: "Кремлевский доклад" приведет к новым санкциям против России

Министр финансов США Стивен Мнучин на выступлении перед американскими сенаторами заявил о том, что опубликованный 29 января "кремлевский список" станет основой для новых антироссийских санкций Белого дома, об этом пишет РИА "Новости".

"Я подозреваю, что вы не видели засекреченную часть доклада. Санкции будут, и они станут результатом этого доклада. Ни в коем случае не надо думать, что мы не введем санкции против людей из этого списка", - сказал глава американского минфина.



Как ранее сообщало Накануне.RU, США представили так называемый "кремлевский доклад" - список "нежелательных" персон, приближенных к президенту РФ Владимиру Путину. Минфин США направил документ в Конгресс.