В Зауралье уголовное дело экс-начальника железнодорожной станции, который хотел украсть рацию, передано в суд

В Зауралье передано в суд уголовное дело в отношении экс-начальника железнодорожной станции Утяк - мужчину будут судить за покушение на растрату вверенного имущества.

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Известно, что 29-летний железнодорожник в период с 5 мая по 27 октября прошлого года попытался похитить вверенную ему радиостанцию, сообщили Накануне.RU в Уральском СУ на транспорте СК РФ.

Злоумышленник хотел продать технику через интернет, однако преступление не было доведено до конца - его действия были пресечены оперативными сотрудниками Курганского линейного отдела МВД России на транспорте.