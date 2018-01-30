В 2017 году в производстве следователей Свердловской области находилось 163 уголовных дела о налоговых преступлениях

В 2017 году в следственные органы Свердловской области поступило более 180 сообщений о налоговых преступлениях, по итогам которых возбуждено 78 уголовных дел, сообщили Накануне.RU в управлении СКР по региону.

"Наибольшее количество уголовных дел (свыше 30) возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ст.199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов или сборов, подлежащих уплате организацией). Всего в производстве следователей регионального управления СКР в 2017 году находилось 163 уголовных дела о налоговых преступлениях", - говорится в сообщении ведомства.

Часть уголовных дел направлена в суды для рассмотрения по существу, часть - прекращена в том числе в связи с полным погашением налоговой недоимки, пеней и штрафов.

Всего за 12 месяцев 2017 года ущерб, в причинении которого предъявлено обвинение по уголовным делам, направленным в суд, составил 169 млн рублей. Общая сумма возмещенного ущерба составила 227 млн рублей, подчеркнули в областном управлении СКР.