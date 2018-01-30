Путин принял участие в военно-практической конференции по итогам спецоперации в Сирии

Президент РФ Владимир Путин принял участие в военно-практической конференции по обобщению опыта и подведению итогов военной операции в Сирии, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Кремля.

Глава государства посетил Национальный центр управления обороной, где также осмотрел тематическую выставку в рамках конференции.

Путин вместе с руководителями федеральных министерств и ведомств, руководящим составом Минобороны, а также представителями госкорпораций и предприятий ОПК обсудил вопросы применения вооружения, военной и специальной техники в Сирии.

"Проанализированы эффективность системы вооружения в целом и особенности применения отдельных образцов оружия, а также деятельность предприятий ОПК, в том числе по эксплуатации, ремонту и сервисному обслуживанию.

Результаты конференции будут учтены при дальнейшей реализации государственной программы вооружений", - говорится в сообщении.

В частности он отметил, что в Сирии российскими военнослужащими было применено 215 современных и перспективных видов вооружений, передает "Интерфакс".