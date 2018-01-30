"Мы будем защищать интересы садоводов": прокурор Челябинской области высказался против строительства дороги через сады

Прокуратура Челябинской области будет защищать интересы садоводов при решении вопроса о строительстве дороги в новые микрорайоны, ради которой могут снести участки в СНТ "Петушок". Об этом заявил прокурор региона Александр Кондратьев, передает корреспондент Накануне.RU.

"Действительно прошли публичные слушания. Граждане высказались категорически против. На сегодняшний момент решение об утверждении документации по планировке не принято. Органы власти сами сомневаются в том, что эта дорога сможет разгрузить движение с учетом строящихся площадок. И на уровне техзадания вопрос пока не решился. Мы надзираем за рассмотрением этого вопроса", - заявил заместитель прокурора Андрей Потапов.

Александр Кондратьев напомнил, что существует несколько вариантов прокладки дороги. "Был предложен самый экономически выгодный. Мы считаем, что это решение было принято преждевременно", - подчеркнул он.

Прокуратура продолжит следить за развитием ситуации. "Наша позиция высказана неоднократно: при наличии оснований, мы будем защищать интересы жителей, которые там живут. Кроме того, они имеют право сами при необходимости обратиться в суд", - добавил прокурор области.

Напомним, новая дорога должна связать Челябинск с новыми микрорайонами в Сосновском районе "Западный", "Залесье", "Женева", "Белый хутор", "Просторы".

В августе прошлого года администрация района и минстрой заключили соглашение о предоставлении в 2017 году субсидий из областного бюджета на строительство и реконструкцию автомобильных дорог общего пользования местного значения. В частности, планируется потратить более 16 млн рублей на проведение проектно-изыскательских работ по строительству автодороги. При этом в конкурсной документации вероятным местом ее расположения указана территория существующего СНТ "Петушок".

На территории СНТ 1 тыс. 28 участков, для многих граждан возведенные объекты являются постоянным местом жительства.

Добавим, что разработано пять вариантов прохождения трассы. Рекомендованный вариант дороги проходит через СНТ "Петушок" и разделяет его пополам. Он является самым коротким маршрутом и экономически выгодным, однако предусматривает изъятие 39 земельных участков и снос 23 домов, а также изъятие 1,3 га лесного фонда.

В конце декабря по инициативе администрации Сосновском районе прошли публичные слушания по вопросу строительства автодороги через СНТ "Вишневый" и СНТ "Петушок", где садоводы высказались против строительства. Однако позже стало известно, что садоводы проиграли слушания. В администрацию района поступило 1,7 тыс. подписей за дорогу от жителей новых микрорайонов.

На сайте районной администрации опубликовано заключение о результатах публичных слушаний по рассмотрению документации по планировке и межеванию территории линейного объекта "Строительство дороги Проектная 5 – автомобильная дорога Шершни – Северный Сосновского муниципального района Челябинской области". В документе говорится, что публичные слушания признаны состоявшимися, а документация и протокол публичных слушаний направлены главе Сосновского района Евгению Ваганову для принятия решения.

Вероятнее всего окончательное решение по строительству дороги будет принято на градостроительном совете при губернаторе Челябинской области, где будет рассматриваться вопрос развития территории новых микрорайонов.

Добавим, что ранее депутаты заксобрания Челябинской области рекомендовали властям Сосновского района и миндортрансу рассмотреть и разработать иные варианты строительства дороги в новые микрорайоны. А челябинские коммунисты с активистами садового товарищества "Петушок" выходили на митинг протеста против строительства дороги через их территорию.