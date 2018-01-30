Преподаватель математики Богатов, обвиняемый в экстремизме, отпущен из-под домашнего ареста

Преподаватель математики Дмитрий Богатов, обвиняемый в призывах к терроризму и организации массовых беспорядков, отпущен из-под домашнего ареста, передает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Как отметил собеседник агентства, следовали столичного главка СКР отпустили Богатова в связи с отсутствием оснований для продления ему меры пресечения.

Ходатайство о продлении домашнего ареста Богатову не поступало и в Пресненский суд Москвы, подтвердили в суде.

Как сообщало Накануне.RU, ранее стало известно, что экспертиза МВД не нашла доказательств вины математика Богатова, обвиняемого в экстремизме. В ближайшее время все обвинения с Богатова будут сняты.

Напомним, по данным СК, 29 марта 2017 года в интернете были размещены призывы к совершению 2 апреля действий экстремистского характера в центре Москвы. Следствие считало, что Богатов публиковал в соцсетях статьи и видеоролики с записями беспорядков, скрываясь за фейковым аккаунтом "Айрата Байширова".