Порошенко поблагодарил США за "кремлевский доклад" и ждет такой же от ЕС

Президент Украины Петр Порошенко выразил благодарность США за "кремлевский доклад". Об этом он написал в Facebook, заявив, что ожидает подобного и от ЕС.

"Искренняя благодарность Вашингтону за очередную демонстрацию лидерства в противодействии "российской агрессии"! Рассчитываем на соответствующие решения и со стороны наших европейских партнеров для укрепления общего трансатлантического фронта", - отметил Порошенко.

По его словам, сила санкций становится "все более крепкой и влиятельной", и это вынудит Россию прекратить "подрывать демократических институты". Примечательно, что в последнем докладе правозащитной организации "Human Rights Watch" говорится о том, что украинские власти подрывает основные свободы граждан.

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин выразил надежду, что "кремлевский доклад" должен заставить Россию согласиться на американский вариант размещения миротворческой миссии в Донбассе.

Напомним, США представили "кремлевский доклад" - список "нежелательных" персон, приближенных к президенту России Владимиру Путину, в отношении которых могут быть введены санкции.