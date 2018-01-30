Бабурин сдал подписи избирателей в ЦИК

Лидер партии "Российский общенародный союз" Сергей Бабурин передал в ЦИК подписи для регистрации в качестве кандидата на выборы президента России, передает ТАСС.

В Центризбирком представлены 105 тыс. подписей, упакованные в восемь коробок.

Ранее, как сообщало Накануне.RU, пресс-секретарь Бабурина Дмитрий Соин заявил, что штаб собрал в его поддержку 128 тыс. подписей избирателей.

Напомним, 31 января в комиссию намерены представить подписи лидер "Коммунистов России" Максим Сурайкин (собрал 170 тыс.) и кандидат от "Гражданской инициативы" Ксения Собчак (137 тыс.).