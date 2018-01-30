Россия обсуждает с Индией контракт на поставку С-400. Об этом сообщил вице-премьер российского правительства России Дмитрий Рогозин, передает ТАСС.

Так, Дели предлагает локализовать производство зенитно-ракетных систем на своей территории.

"Когда он будет подписан, я надеюсь, что это не будет относительно долго. Локализация возможна в том случае, если мы в Индии видим партнера, технологически готового для этого", - уточнил Рогозин. Он также отметил, что в Индии есть серьезные партнеры в области кораблестроения, авиастроения.

"В области зенитно-ракетных систем у них нет пока таких компетенций", - сказал он.