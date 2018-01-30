В Москве возле станции метро "Сходненская" автобус наехал на ограждение

В Москве автобус наехал на ограждение возле станции метро "Сходненская", передает МИА "Россия сегодня" со ссылкой на пресс-службу столичного управления ГИБДД.

Как отмечается, пострадавших в результате ДТП нет.

Напомним, как сообщало Накануне.RU, утром 29 декабря автобус врезался в остановку на Сходненской улице. В результате ДТП пострадали три человека.