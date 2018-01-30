В Саратовской области арестован подросток, обвиняемый в убийстве одноклассника, сообщили Накануне.RU в управлении СКР по региону.

Так, 15-летний житель Энгельса заключен под стражу сроком на два месяца.

Ранее сообщалось, что на участке местности около одного из жилых домов по улице Маршала Василевского города Энгельса обнаружено тело 15-летнего подростка с признаками насильственной смерти.

По версии следствия, 28 января вечером двое 15-летних приятелей совместно со сверстницей распивали спиртные напитки у нее дома. "В ходе распития между молодыми людьми произошел словесный конфликт из-за того, что потерпевший ударил рукой девушку по лицу. Злоумышленник предложил приятелю выйти на улицу для дальнейшего выяснения отношений, где нанес последнему имевшимся при себе охотничьим ножом множественные удары в область туловища и шеи. От полученных телесных повреждений молодой человек скончался на месте", - говорится в сообщении.

Подросток признал вину в содеянном. Расследование уголовного дела продолжается.