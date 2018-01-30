В Зауралье будут судить мужчину за развращение собственного сына

В Курганской области будут судить 43-летнего жителя Юргамышского района - он развращал собственного малолетнего сына.

Мужчину обвиняют в совершении сразу четырех преступлений, сообщили Накануне.RU в СУ СК России по Курганской области.

Следствие считает, что в 2014-2015 годах обвиняемый, находясь в своей квартире наедине с сыном в отсутствии других членов семьи, совершал в отношении ребенка иные действия сексуального характера. При этом извращенец понимал, что мальчик 2006 года рождения не сможет оказать ему сопротивление.

"На период следствия в отношении обвиняемого была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Вину в совершении инкриминируемых ему деяний мужчина признал", - добавили в СК.