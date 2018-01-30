В Челябинске дольщики "Гринфлайта" и "Речелстроя" получат квартиры: семь домов в 2018 году будет сдано в микрорайоне "Академ Riverside", три – в "Чурилово Lake City"

В Челябинске в 2018 году более 2,5 тысячи дольщиков "Гринфлайта" и "Речелстроя" получат квартиры в 2018 году. В микрорайоне "Академ Riverside" за год будет сдано семь домов, в "Чурилово Lake City" – три в первом квартале 2018 года.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе губернатора, строительные компании продолжают возведение проблемных объектов. Каждый дом внесен в "дорожную карту", исполнение которой контролирует губернатор Борис Дубровский. Ситуация с дольщиками в регионе находится на контроле президента России Владимира Путина.

В 2017 году было сдано 13 проблемных домов: 11 в "Академ Riverside", и два в "Чурилово Lake City". Квартиры получили более чем 2,5 тысячи дольщиков. В 2018 году также более 2,5 тысячи семей получат квартиры. В микрорайоне "Академ Riverside" за год будет сдано семь домов, в "Чурилово Lake City" – три в первом квартале 2018 года.

В Чурилово будут сданы дома со строительными адресами 3.13, 3.23 и 3.24. Квартиры в них получат 559 дольщиков. В "дорожную карту" включено 10 домов "Речелстроя", в которых заключено около 1,4 тысячи договоров долевого участия. После ввода в эксплуатацию трех указанных объектов число дольщиков сократится и составит чуть более 800 человек.

В настоящий момент дома в микрорайоне достраивает компания "Западный луч". Стройка на объектах возобновилась за счет средств компании.

"Руководство "Речелстроя", на наш взгляд, не предпринимает действенных мер по исполнению своих обязанностей перед дольщиками. Тем не менее, в СК "Западный луч" выразили уверенность, что дома будут сданы в срок", – подчеркнул заместитель губернатора Сергей Шаль.

Как рассказала замдиректора компании "Западный луч" Татьяна Кузнецова, в домах 3.13 и 3.24 уже закрыт тепловой контур и начата внутренняя отделка помещений, в доме 3.23 потребовалось достроить два верхних этажа. "Возле других домов тоже смонтированы краны. Их строительство возобновится, когда будут сданы три вышеперечисленных объекта", – отметила она.

Как уже сообщало Накануне.RU, дольщики микрорайона "Чурилово Lake-City" намерены объявить голодовку. Они недовольны результатами строительства, а также обеспокоены затянувшимся банкротством компании "Речелстрой". На проблему дольщиков " Чурилово Lake-City " в ноябре обратил внимание президент России. По итогам визита на Южный Урала Владимир Путин позвонил дольщикам "Речелстроя". В результате глава государства поручил губернатору Борису Дубровскому провести встречу с дольщиками "Речелстроя", отметив при этом необходимость ещё раз дополнительно разъяснить перспективы продолжения и окончания строительства микрорайона.

Стоит отметить, что в 2018 году будет решена проблема дольщиков "Гринфлайта". Дома со строительными адресами 30, 79, 100 и 9 будут готовы в сентябре, еще три дома со строительными адресами 16, 33, 102 сдадут к концу года. Дольщикам еще восьми домов предложили переехать в эти дома.

"Они получат квартиры, схожие по площади и цене. На сегодняшний день подавляющее большинство уже дало свое согласие", – рассказал начальник отдела реализации недвижимости и маркетинга ООО "Гринфлайт" Кирилл Кочкин.

Ранее губернатор Борис Дубровский поставил задачу помочь участникам долевого строительства в максимально сжатые сроки получить свои квартиры, отметив, что понимает "эмоцию дольщиков".

"Я хочу видеть положительную динамику ввода проблемных объектов", - подчеркнул он.