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"Кремлевские списки" показали, что Набиуллина, Чубайс и Кудрин – союзники США?

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Защитникам Донбасса грозит депортация на Украину. Появится ли специальный закон для ополченцев? После активных военных действий в Донбассе многие активисты и ополченцы оказались в эмиграции в России. Несмотря на то, что в последнее Кремль принял ряд законов, направленных на привлечение в страну соотечественников, оказалось, что российское законодательство зачастую работает не в их пользу, а политэмигранты и даже ветераны ополчения (такие как, например, воевавший в Славянске уроженец Винницы Николай Трегуб) готовятся встретить очередную годовщину "Русской весны" под угрозой депортации.
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общество  |  добавить комментарий
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от издателя  |  комментариев: 4


Михаил Делягин: "Кремлевские списки" показали, что Набиуллина, Чубайс и Кудрин – союзники США Очень характерно, что в этих списках нет руководителя государственной корпорации Чубайса, в этих списках нет председателя Банка России Набиуллиной, в этом списке нет Кудрина, который не занимает официальных должностей. Но поскольку в эти списки включают людей за близость к Путину, а он является его известным другом и, по крайней мере, интеллектуальным партнером, то это странно. Этот список стал своеобразным маркером.
30.01.2018
экспертное мнение ;  | комментариев: 3
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В Челябинске дольщики "Гринфлайта" и "Речелстроя" получат квартиры: семь домов в 2018 году будет сдано в микрорайоне "Академ Riverside", три – в "Чурилово Lake City"
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строительство, дольщики, Челябинск, (2018) | Фото: пресс-служба губернатора Челябинской области, Олег Каргаполов

В Челябинске в 2018 году более 2,5 тысячи дольщиков "Гринфлайта" и "Речелстроя" получат квартиры в 2018 году. В микрорайоне "Академ Riverside" за год будет сдано семь домов, в "Чурилово Lake City" – три в первом квартале 2018 года.
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Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе губернатора, строительные компании продолжают возведение проблемных объектов. Каждый дом внесен в "дорожную карту", исполнение которой контролирует губернатор Борис Дубровский. Ситуация с дольщиками в регионе находится на контроле президента России Владимира Путина.

В 2017 году было сдано 13 проблемных домов: 11 в "Академ Riverside", и два в "Чурилово Lake City". Квартиры получили более чем 2,5 тысячи дольщиков. В 2018 году также более 2,5 тысячи семей получат квартиры. В микрорайоне "Академ Riverside" за год будет сдано семь домов, в "Чурилово Lake City" – три в первом квартале 2018 года.

В Чурилово будут сданы дома со строительными адресами 3.13, 3.23 и 3.24. Квартиры в них получат 559 дольщиков. В "дорожную карту" включено 10 домов "Речелстроя", в которых заключено около 1,4 тысячи договоров долевого участия. После ввода в эксплуатацию трех указанных объектов число дольщиков сократится и составит чуть более 800 человек.

В настоящий момент дома в микрорайоне достраивает компания "Западный луч". Стройка на объектах возобновилась за счет средств компании.

строительство, дольщики, Челябинск,(2018)|Фото: пресс-служба губернатора Челябинской области, Олег Каргаполов

"Руководство "Речелстроя", на наш взгляд, не предпринимает действенных мер по исполнению своих обязанностей перед дольщиками. Тем не менее, в СК "Западный луч" выразили уверенность, что дома будут сданы в срок", – подчеркнул заместитель губернатора Сергей Шаль.

Как рассказала замдиректора компании "Западный луч" Татьяна Кузнецова, в домах 3.13 и 3.24 уже закрыт тепловой контур и начата внутренняя отделка помещений, в доме 3.23 потребовалось достроить два верхних этажа. "Возле других домов тоже смонтированы краны. Их строительство возобновится, когда будут сданы три вышеперечисленных объекта", – отметила она.

Как уже сообщало Накануне.RU, дольщики микрорайона "Чурилово Lake-City" намерены объявить голодовку. Они недовольны результатами строительства, а также обеспокоены затянувшимся банкротством компании "Речелстрой". На проблему дольщиков " Чурилово Lake-City " в ноябре обратил внимание президент России. По итогам визита на Южный Урала Владимир Путин позвонил дольщикам "Речелстроя". В результате глава государства поручил губернатору Борису Дубровскому провести встречу с дольщиками "Речелстроя", отметив при этом необходимость ещё раз дополнительно разъяснить перспективы продолжения и окончания строительства микрорайона.

Стоит отметить, что в 2018 году будет решена проблема дольщиков "Гринфлайта". Дома со строительными адресами 30, 79, 100 и 9 будут готовы в сентябре, еще три дома со строительными адресами 16, 33, 102 сдадут к концу года. Дольщикам еще восьми домов предложили переехать в эти дома.

"Они получат квартиры, схожие по площади и цене. На сегодняшний день подавляющее большинство уже дало свое согласие", – рассказал начальник отдела реализации недвижимости и маркетинга ООО "Гринфлайт" Кирилл Кочкин.

Ранее губернатор Борис Дубровский поставил задачу помочь участникам долевого строительства в максимально сжатые сроки получить свои квартиры, отметив, что понимает "эмоцию дольщиков".

"Я хочу видеть положительную динамику ввода проблемных объектов", - подчеркнул он.

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30.01.2018 16:36 Мск | Челябинск | информационная служба Накануне.RU
18:36 Екб


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В Челябинске дольщики "Гринфлайта" и "Речелстроя" получат квартиры: семь домов в 2018 году будет сдано в микрорайоне "Академ Riverside", три – в "Чурилово Lake City"
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