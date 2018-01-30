Медведев: непопадание в "кремлевский доклад" - это повод уволиться. Но мы так поступать не будем

Российский премьер-министр Дмитрий Медведев прокомментировал так называемый "кремлевский доклад", опубликованный Министерством финансов США.

Напомним, США представили "кремлевский доклад" - список "нежелательных" персон, приближенных к президенту России Владимиру Путину. Минфин США уже направил документ в Конгресс.

Ситуацию прокомментировал Дмитрий Медведев.

"Я думаю, это та ситуация, когда непопадание в этот список - это повод уволиться. Но, конечно, мы так поступать не будем. Очевидно абсолютно, что в рамках этого списка фигурирует практически вся команда органов власти, существующая в нашей стране", - заявил премьер.

По его словам, речь идет о команде, которую в определенный момент собрал Путин.

"Ну и дополнена также представителями крупнейшего российского бизнеса, который, по сути, покрывает всю российскую экономику. Каково значение этого списка? Я бы сказал, что значение этого списка - зеро, оно стремится к нулю", - полагает Медведев.

Как сообщает RT, он подчеркнул, что у американской стороны нет иных людей для контактов из России, кроме тех, кто попал в "кремлевский список".

"Мы прекрасно понимаем, что даже при наличии всякого рода списков для контактов никаких других людей нет", - заключил он.

Добавим, эксперты Накануне.RU обращают внимание, что в "кремлевском списке" нет руководителя государственной корпорации "Роснано" Анатолия Чубайса, председателя Банка России Эльвиры Набиуллиной и экс-министра финансов РФ Алексея Кудрина, который не занимает официальных должностей, но считается близким другом Владимира Путина.