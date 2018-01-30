Жителя Коми приговорили к году заключения за то, что он постирал кота своей знакомой

В Коми к одному году заключения приговорили жителя Ухты, постиравшего кота своей знакомой в стиральной машине, сообщили Накануне.RU в пресс-службе региональной прокуратуры.

Согласно решению мирового судьи Чибьюского судебного участка Ухты 37-летний местный житель признан виновным "в жестоком обращении с животным, повлекшеем его гибель, совершенном из хулиганских побуждений, с применением садистских методов".

"Судом установлено, что 12 октября 2017 г. нетрезвый ухтинец, обидевшись на свою знакомую, взял ее кота Рыжика, засунул в барабан стиральной машины и включил ее. После первого цикла кот подавал признаки жизни, поэтому мужчина включил машинку заново. В результате домашний питомец погиб", - говорится в сообщении. Весь процесс мужчина снимал на видео, которое отправил своей знакомой.

Житель Коми признал вину в содеянном. "На судебном заседании он пояснил, что кот был ласковый, никогда не кусался. Объяснить причины содеянного ухтинец не смог", - отметили в прокуратуре.

Суд назначил ему наказание в виде ограничения свободы на срок 1 год.