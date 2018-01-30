В Кургане экс-бухгалтера полиции будут судить за хищение зарплатных денег

В Кургане 36-летняя экс-бухгалтер МВД присвоила себе почти полмиллиона рублей.

В ходе следствия установлено, что подозреваемая работала бухгалтером отделения бухгалтерского учета и отчетности, сообщили Накануне.RU в СУ СК России по Курганской области.

С января 2015 года по ноябрь 2017 года злоумышленница при формировании реестров на перечисление зарплаты и иных установленных законом выплат сотрудникам учреждения, вносила заведомо ложные сведения о причитающейся ей заработной плате.

"Похищенные таким образом денежные средства подозреваемая безвозмездно обратила в свою пользу, причинив ущерб учреждению в размере 495 тыс. рублей", - добавили в СК.

Сейчас женщину ждет суд.