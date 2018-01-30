80% россиян жалуются на рост цен

80% россиян по-прежнему жалуются на рост цен. Такой вывод сделали социологи исследовательского холдинга "Ромир", которые провели общероссийский опрос о восприятии жителями страны текущей экономической ситуации, передает корреспондент Накануне.RU.

Градус тревожности по поводу состоянии экономики в стране значительно понизился: о своих ощущениях, что страна пребывает в кризисе, заявили 40% респондентов, тогда как в начале 2016 г. таких ответов насчитывалось 71%.

Вопрос исследования касался проявлений кризиса лично для каждого респондента. Лидирующим ответом в списке проблем традиционно стал рост цен, инфляция - на это пожаловались 80% респондентов. Чаще, чем в среднем по выборке на подорожание товаров и услуг жаловались жители старше 60 лет, россияне с низким доходом, жители мегаполисов. Одновременно такое проявление кризиса, как девальвация рубля, собрала только 30% голосов. В прошлых исследованиях на это указывали более половины опрошенных.

"То есть можно предположить, что россияне свыклись с новым курсом валют. Несколько чаще о падении курса рубля относительно валют продолжают говорить только высокодоходники и жители городов-миллионников", - отмечают в "Ромире".

Теряют свою остроту проблемы на рынке труда также постепенно теряют свою остроту. О сокращении персонала на предприятиях и росте безработицы заявили 23% опрошенных, тогда как в 2016 г. доля таких ответов составляла 34%. Также более чем на треть сократилось число ответов о снижении зарплат – с 35% до 21%. Чуть меньше россиян, чем в 2015-2016 г. отметили, что испытывают трудности с выплатой кредитов -15%.

Как сообщало Накануне.RU, по данным Росстата инфляция в 2017 г. составила минимальные за новейшую историю России 2,5%.