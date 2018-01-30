В адрес филиала ОАО "МРСК Урала" поступило благодарственное письмо от жителей пермского микрорайона

В адрес филиала ОАО "МРСК Урала" - "Пермэнерго" поступило благодарственное письмо от жителей микрорайона "Запруд" города Перми, сообщили Накануне.RU в пресс-службе энергокомпании.

В письме выражается благодарность энергетикам за профессионализм и оперативность, проявленные при ликвидации технологического нарушения, которое произошло в микрорайоне в ночь с 22 на 23 января 2018 года.

Так, в 23:30 22 января диспетчеру Восточного района Пермских городских электрических сетей поступило сообщение об отключении электроэнергии. Из-за резких порывов ветра на воздушной линии 0,4 кВ "Гарцовская" произошло схлестывание проводов. Оперативно-выездная бригада в составе электромонтеров Алексея Толстикова и Сергея Бувина незамедлительно прибыла на место и устранила технологическое нарушение. Подача электроэнергии была восстановлена.

Отмечается, что в указанном микрорайоне преобладает частная жилая застройка. Индивидуальные дома в основном оснащены газовыми котлами. Как пишут жители: "нормальная работа отопительных систем наших домов напрямую зависит от наличия электроэнергии. Энергетики не только оперативно возобновили подачу электричества, но и дали разъяснения необходимых действий по восстановлению работы газовых котлов".