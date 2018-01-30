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"Кремлевские списки" показали, что Набиуллина, Чубайс и Кудрин – союзники США?

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Защитникам Донбасса грозит депортация на Украину. Появится ли специальный закон для ополченцев? После активных военных действий в Донбассе многие активисты и ополченцы оказались в эмиграции в России. Несмотря на то, что в последнее Кремль принял ряд законов, направленных на привлечение в страну соотечественников, оказалось, что российское законодательство зачастую работает не в их пользу, а политэмигранты и даже ветераны ополчения (такие как, например, воевавший в Славянске уроженец Винницы Николай Трегуб) готовятся встретить очередную годовщину "Русской весны" под угрозой депортации.
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от издателя  |  комментариев: 4


Михаил Делягин: "Кремлевские списки" показали, что Набиуллина, Чубайс и Кудрин – союзники США Очень характерно, что в этих списках нет руководителя государственной корпорации Чубайса, в этих списках нет председателя Банка России Набиуллиной, в этом списке нет Кудрина, который не занимает официальных должностей. Но поскольку в эти списки включают людей за близость к Путину, а он является его известным другом и, по крайней мере, интеллектуальным партнером, то это странно. Этот список стал своеобразным маркером.
30.01.2018
экспертное мнение ;  | комментариев: 3
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Власти Сургута и СурГУ определили будущее ботанического сада
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(2018) | Фото: пресс-служба администрации сургута

Амбициозным планам по созданию в Сургуте самого северного в стране Ботанического сада, впервые появившимся еще в 2002 году, дали новый шанс на воплощение в жизнь. Судьба северо-восточного участка парка "За Саймой", где и планировалось его размещение, вновь в центре внимания городской администрации и ученых. Более того, уже готово соответствующее соглашение между мэрией и Сургутским государственным университетом, которое, как надеется глава города Вадим Шувалов, будет подписано в самое ближайшее время.

Тему Ботанического сада и в целом развития всего парка общественники и мэрия обсудили в рамках заседания регионального штаба ОНФ. Началось обсуждение как раз с воспоминаний о том, как 16 лет назад появились амбициозные планы, под которые был разработан эскизный проект, рабочая документация и даже выделена земля, но все уперлось в традиционную проблему – нехватку денег. Тогда средства были направлены на решение острейших социальных проблем города.

Между тем активисты-ботаники, в том числе и из СурГУ, не забыли про идею, и все эти годы помнили о перспективах, которые открывал бы и для ученых, и для горожан уникальный объект. Так, по словам доцента кафедры экологии СурГУ Глеба Кукуричкина, свое внимание специалисты сосредоточили на создании живых коллекций. Без нее не может быть никакого Ботанического сада. Однако необходимый пакет документов для передачи на окружной уровень не был сформирован вовремя (к концу 2017 года), поэтому проект лишился шанса попасть в региональную концепцию по развитию особо охраняемых природных территорий.

На сегодняшний день в Сургуте формально Ботанического сада не существует – об этом, например, периодически напоминает и прокуратура. В надзорном органе ориентируются на документы. В соответствии с ними в собственности у мэрии есть лишь участок с растениями и деревьями без правоустанавливающих бумаг. Впрочем, эту проблему в Сургуте намерены решить в самое ближайшее время – о недопустимости сохранения такого положения дел в своих публичных выступлениях заявил Вадим Шувалов.

Сейчас работа по созданию самого северного Ботанического сада будет развиваться сразу по двум направлениям. Во-первых, в горадминистрации появится рабочая группа, которая возьмет на себя вопросы юридического обеспечения всех вопросов с распоряжением с землей. А во-вторых, уже подготовлено соглашение между мэрией и СурГУ о сотрудничестве – по нему этот самый участок станет экспериментальной площадкой по созданию и поддержанию коллекции живых растений, а также демонстрации научных достижений и использовании результатов рекреационной деятельности. Этот документ послужит основанием для официального оформления дендрария – и это станет первым шагом в создании Ботанического сада.

"В соглашении участвуют как администрация Сургута с муниципальным учреждением "Лесопарковое хозяйство", так и Сургутский государственный университет в лице ректора, - пояснил Шувалов.

Так, уже к следующему сентябрю Лесопарковое хозяйство спроектирует и построит на заброшенной территории тропиночную сеть, а также систему освещения. Подписание соглашения планируется в самое ближайшее время, конкретные сроки будут обсуждаться после возвращения ректора университета Сергея Косенка из служебной командировки.

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30.01.2018 16:03 Мск | Сургут | информационная служба Накануне.RU
18:03 Екб


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Власти Сургута и СурГУ определили будущее ботанического сада
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