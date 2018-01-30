Погорельцам из Пангоды выделена материальная помощь из бюджета Надымского района

Жильцы сгоревшего дома в поселке Пангоды получат материальную помощь. Решение о выделении средств принято на заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям, сообщил глава Надымского района Леонид Дяченко.

Сегодня все погорельцы – а это 65 человек – размещены у родственников, друзей и знакомых, две семьи поселены в маневренный фонд, уточнили Накануне.RU в пресс-службе администрации района. "Им оказывается адресная социальная поддержка, бесплатная юридическая помощь", - отметили там. Сейчас рассматриваются варианты по предоставлению жилых помещений.

"Люди без помощи не останутся. Мы плотно работаем с администрацией поселка Пангоды, а также с ООО "Газпром добыча Надым" и ООО "Газпром трансгаз Югорск", сотрудники которых тоже оказались среди погорельцев", - говорит Леонид Дяченко.

Напомним, что сообщение о пожаре в жилом доме в поселке Пангоды поступило 26 января. Дом поврежден по всей площади и не подлежит восстановлению. По словам начальника главного управления МЧС России по ЯНАО генерал-майора внутренней службы Аркадия Бессонова, сегодня на месте происшествия проводится экспертиза для установления причины пожара.