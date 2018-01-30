Кандидат в президенты от КПРФ Павел Грудинин приедет в Пермь

Кандидат в президенты от КПРФ Павел Грудинин в рамках своей избирательной кампании посетит Пермский край, сообщает "Бизнес класс" со ссылкой на исполняющего обязанности первого секретаря крайкома Ксению Айтакову.

"Планируется, что Павел Грудинин посетит Пермь либо 23 февраля, когда состоится концерт, посвященный 100-летию создания в революционной России Рабоче-крестьянской армии, либо в преддверии 8 марта — это будет своеобразный подарок женщинам", — сообщила Ксения Айтакова издательству.

Как ранее сообщало Накануне.RU, на следующей неделе 1 февраля Павел Грудинин планирует посетить Екатеринбург в рамках своей предвыборной кампании.