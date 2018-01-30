Кандидат в президенты от КПРФ Павел Грудинин приедет в Пермь

Кандидат в президенты от КПРФ Павел Грудинин в рамках своей избирательной кампании посетит Пермский край, сообщает "Бизнес класс" со ссылкой на исполняющего обязанности первого секретаря крайкома Ксению Айтакову.
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"Планируется, что Павел Грудинин посетит Пермь либо 23 февраля, когда состоится концерт, посвященный 100-летию создания в революционной России Рабоче-крестьянской армии, либо в преддверии 8 марта — это будет своеобразный подарок женщинам", — сообщила Ксения Айтакова издательству.
Как ранее сообщало Накануне.RU, на следующей неделе 1 февраля Павел Грудинин планирует посетить Екатеринбург в рамках своей предвыборной кампании.