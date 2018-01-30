Людям есть что сказать. В Екатеринбурге пройдёт совместный митинг обманутых дольщиков и пайщиков

В Екатеринбурге на Площади обороны пройдет митинг обманутых дольщиков и пайщиков, а также других категорий людей, которые пострадали от недобросовестных застройщиков. Ожидается, что участие в акции примут 200 человек, передаёт корреспондент Накануне.RU.

На встрече будут дольщики ЖК "Щербакова,20", ЖК "Кольцовский дворик", "Новый Уктус" (пятая очередь), проблемных объектов Арамильского ГО.

"Дольщики не доверяют устным обещаниям представителей власти. Отсутствие информации об условиях входа нового инвестора и очередное словесное обещание чиновников не подкреплено подписанным документом и вызывает недоверие", - отметила дольщик ЖК "Щербакова, 20" Алена Петрова.

По её словам, 1 февраля 2018 года запланировано торжественное открытие строительства на одном из проблемных объектов Арамильского ГО - Текстильщиков,6. Но в связи с отсутствием подписанного соглашения, они опасаются повторения истории, которая произошла с ЖК "Новый Уктус" (5-я очередь).

Таким образом, в Екатеринбурге начинается новая волна митингов и пикетов обманутых пайщиков и дольщиков, которые до сих пор не получили свои квартиры в новых домах. В воскресенье, 4 февраля, на акцию протеста выйдут пайщики долгостроя "Новый Уктус" (пятая очередь). А на прошлой неделе уже прошли пикеты дольщиков ЖК "Щербакова, 20" и ЖК "Кольцовский дворик".