Путин считает, что в "кремлевский доклад" попали все граждане России, а не только чиновники и олигархи

На встрече со своими доверенными лицами кандидат в президенты РФ Владимир Путин прокомментировал "кремлевский доклад", который сегодня опубликовало Министерство финансов США, передает корреспондент Накануне.RU.

Он заявил, что за всеми, кто есть в списке (Администрация президента, Правительство РФ, представители бизнеса), и за каждой из этих структур стоят рядовые граждане страны, трудовые коллективы, целые отрасли производства.

"То есть, по сути, всех нас, все 146 млн [россиян] занесли в какой-то список. В чем смысл таких действий, я не понимаю", - сказал Путин.

Глава государства также подчеркнул, что "кремлевский доклад" осложняет российско-американские отношения, которые "и без того находятся в тяжелом положении", и наносит вред международным отношениям в целом.

"Те, кто делает это, они занимаются в основном внутренней своей политикой, они атакуют избранного президента", - убежден кандидат.