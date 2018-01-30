Путин считает, что в "кремлевский доклад" попали все граждане России, а не только чиновники и олигархи

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"Кремлевские списки" показали, что Набиуллина, Чубайс и Кудрин – союзники США?

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Защитникам Донбасса грозит депортация на Украину. Появится ли специальный закон для ополченцев? После активных военных действий в Донбассе многие активисты и ополченцы оказались в эмиграции в России. Несмотря на то, что в последнее Кремль принял ряд законов, направленных на привлечение в страну соотечественников, оказалось, что российское законодательство зачастую работает не в их пользу, а политэмигранты и даже ветераны ополчения (такие как, например, воевавший в Славянске уроженец Винницы Николай Трегуб) готовятся встретить очередную годовщину "Русской весны" под угрозой депортации.
30.01.2018
общество  |  добавить комментарий
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"Ценности, которые сейчас потеряны". Известный тренер рассказал подлинные истории героев фильма "Движение вверх" 25 января в одной из екатеринбургских гимназий состоялась встреча учащихся с чемпионом мира и Европы, заслуженным мастером спорта СССР, председателем тренерского совета Российской федерации баскетбола Станиславом Ереминым. Она была приурочена к фильму "Движение вверх", который с огромным успехом прошел во всех кинотеатрах в России.
26.01.2018
от издателя  |  комментариев: 4


Михаил Делягин: "Кремлевские списки" показали, что Набиуллина, Чубайс и Кудрин – союзники США Очень характерно, что в этих списках нет руководителя государственной корпорации Чубайса, в этих списках нет председателя Банка России Набиуллиной, в этом списке нет Кудрина, который не занимает официальных должностей. Но поскольку в эти списки включают людей за близость к Путину, а он является его известным другом и, по крайней мере, интеллектуальным партнером, то это странно. Этот список стал своеобразным маркером.
30.01.2018
экспертное мнение ;  | комментариев: 3
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Новости
30.01.2018 16:02 Мск (18:02 Екб)
политика | В России
Путин считает, что в "кремлевский доклад" попали все граждане России, а не только чиновники и олигархи
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коллаж, кремлевский доклад, папка, Россия, США, Кремль (2018) | Фото: Накануне.RU

На встрече со своими доверенными лицами кандидат в президенты РФ Владимир Путин прокомментировал "кремлевский доклад", который сегодня опубликовало Министерство финансов США, передает корреспондент Накануне.RU.
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Он заявил, что за всеми, кто есть в списке (Администрация президента, Правительство РФ, представители бизнеса), и за каждой из этих структур стоят рядовые граждане страны, трудовые коллективы, целые отрасли производства.

"То есть, по сути, всех нас, все 146 млн [россиян] занесли в какой-то список. В чем смысл таких действий, я не понимаю", - сказал Путин.

Глава государства также подчеркнул, что "кремлевский доклад" осложняет российско-американские отношения, которые "и без того находятся в тяжелом положении", и наносит вред международным отношениям в целом.

"Те, кто делает это, они занимаются в основном внутренней своей политикой, они атакуют избранного президента", - убежден кандидат.

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30.01.2018 16:02 Мск | Андрей Яловец
18:02 Екб


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Предыдущие новости на эту тему: Ранее 30.01.2018 15:08 Мск
Константин Бабкин: Глазьев попал в "кремлевский доклад" как сторонник развития экономики России








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Путин считает, что в "кремлевский доклад" попали все граждане России, а не только чиновники и олигархи
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