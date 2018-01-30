УФАС оштрафовало "Уральский завод трубной изоляции" за плагиаторство бренда УЗТИ

В Свердловской области ЗАО "Уральской завод трубной изоляции" оштрафовали на 24,8 млн руб. Управление Федеральной антимонопольной службы РФ по Свердловской области выявило копирование бренда компании с бренда одноименного ООО "УЗТИ", передает корреспондент Накануне.RU.

"Антимонопольным органом установлено, что ООО "УЗТИ" и группа лиц в составе ЗАО "УЗТИ" и АО "УЗТИ" являются конкурентами. Товары, которые предлагают ООО "УЗТИ" и группа лиц в составе ЗАО "УЗТИ" и АО "УЗТИ", являются взаимозаменяемыми, так как могут быть сравнимы по функциональному назначению", - сообщает УФАС.

Отмечается, что сходные до степени смешения наименования заявителя и ответчика способны ввести в заблуждение потребителей, не позволяют идентифицировать заявителя и ответчика и приводят к их смешению в хозяйственном обороте, что может быть использовано в целях недобросовестной конкуренции.

В итоге ЗАО и АО оштрафовали. Комиссия Свердловского УФАС России признала ЗАО "УЗТИ" виновным и назначила штраф в размере 24,8 млн руб., а так как АО "УЗТИ" деятельность не ведет, доход не получает, антимонопольный орган назначил ему минимальный штраф в размере 100 тыс.руб.