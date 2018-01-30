Путин назвал Родченкова "придурком" и указал на его проблемы с законом

Президент РФ Владимир Путин назвал экс-главу московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова "придурком" с наличием проблем с законом. Об этом он заявил на встрече с доверенными лицами, передает "Интерфакс".

"Теперь поймали этого придурка Родченкова, вытащили его туда (в США). Послушайте, у человека явно проблемы и с законом - он занимался противозаконной деятельностью, его в тюрьму надо посадить, вместо этого его назначили руководить российской антидопинговой лабораторией", - сказал глава государства.

Путин напомнил, что "у него были попытки суицида". "Ну, дай ему Бог здоровья, пусть поправится. Ну, это же о чем-то говорит. Это говорит о проблемах, и все основано на показаниях этого человека, которому можно ли доверять вообще", - отметил президент.

Как сообщало Накануне.RU, ранее информатор Всемирного антидопингового агентства Григорий Родченков сообщил, что президент Владимир Путин знал об употреблении допинга российскими спортсменами во время Олимпиады в Сочи.