Путин встретился с доверенными лицами: "Не говори гоп, пока не перепрыгнешь"

Кандидат в президенты России и нынешний глава государства Владимир Путин провел встречу с доверенными лицами, среди которых - известные деятели культуры, спортсмены, государственные деятели, передает корреспондент Накануне.RU.

Кандидат-самовыдвиженец не стал рассуждать о будущих результатах выборов, подчеркнув, что о них "можно говорить только тогда, когда они есть".

"Поэтому заранее, как у нас в народе говорят, не говори гоп, пока не перепрыгнешь. Из этого надо исходить и надо с уважением относиться к нашим конкурентам - тем людям, которые представляют другую точку зрения", - сказал Путин, отметив, что в настоящее время важно наладить прямой диалог с избирателями.

"Очень важно нам услышать, как люди оценивают все наши усилия по улучшению ситуации в экономике, в социальной сфере, здравоохранении, образовании, в жилищной политике", - также заявил он.