Путин встретится с российскими олимпийцами перед их отъездом в Пхенчхан

Президент РФ Владимир Путин встретится с российскими спортсменами – участниками Олимпийских зимних игр 2018 года, которые пройдут в южнокорейском Пхенчхане.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе Кремля, встреча со спортсменами состоится завтра, 31 января. Она пройдет в учебно-тренировочном центре "Новогорск". Подробности предстоящего мероприятия пока не афишируются.

Напомним, в составе делегации команды "Олимпийские спортсмены из России" в Пхенчхан отправятся 169 атлетов и 189 официальных лиц, в том числе 80 тренеров. Всех их уже официально зарегистрировал Международный олимпийский комитет.