Центральные улицы Кургана затопило по вине подрядчика "Газинвеста" - без воды остались более 15 домов

Крупная коммунальная авария в Кургане произошла по вине подрядной организации компании "Газинвест", об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе "Водного союза".

В результате аварии 30 января оказались затоплены центральные улицы города - Карла Маркса, Максима Горького, часть улицы Комсомольской, часть Томина.

Как отмечают в "Водном союзе", авария устраняется в экстренном порядке - на пересечении Томина и Максима Горького при прокладке сетей канализации на строящуюся высотку подрядчик компании "Газинвест" нарушил целостность водопровода диаметром 600 мм, из-за чего на поверхность вышло большое количество воды.

Пешеходы не могут пройти через затопленные улицы, уровень воды в самых глубоких участках - около полуметра. На въезде на опасную территорию с каждой стороны дежурят наряды ГИБДД, которые предупреждают автолюбителей об опасности, однако самые смелые все же решаются штурмовать водную стихию.

"При устранении аварийной ситуации будут задействованы 17 сотрудников ресурсоснабжающей организации и 10 единиц техники. Бригады "Водного Союза" продолжат работы и ночью. Для освещения места раскопок компания "СУЭНКО" предоставит осветительную установку", - добавили в "Водном союзе".

Сейчас коммунальщики уже приступили к уборке наледи с улиц - все убытки "Водный Союз" планирует предъявить виновнику аварийной ситуации в претензионно-исковом порядке.

В связи с ликвидацией этой аварии без холодной воды до устранения ситуации остались дома и организации по следующим адресам :

- ул. Максима Горького 40, 78, 74, 76, 93, 35

- ул. Володарского, 37, 35, 70/1

- ул. Советская 70, 72, 66, 63, 53 (детский сад №6 "Золотая рыбка"), 42, 40, 24.

В квадрате улиц Красина - Климова - Пролетарская - Коли Мяготина будет понижено давление холодной воды. Пока точных сроков устранения аварии в "Водном союзе" не называют.