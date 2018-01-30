Югра и индийский штат Махараштра планируют подписать меморандум о взаимопонимании

Заместитель губернатора Югры Алексей Забозлаев в Москве встретился с представителями дипломатического корпуса стран БРИКС, сообщили Накануне.RU в окружном департаменте общественных и внешних связей.

Стороны обсудили участие в 10 юбилейном Международном IT-форуме, который будет проходить в Ханты-Мансийске 5-6 июня 2018 г., содействие посольств в установлении дружественных связей с регионами стран ассоциации, развитие двухстороннего сотрудничества в сфере культуры и искусства в рамках кинофестиваля "Дух огня". Также рассматривались возможности наращивания делового сотрудничества, взаимодействия в сфере спорта.

На встрече присутствовали чрезвычайный и полномочный посол Южно-Африканской Республики в РФ Номасонто Мария Сибанда-Туси, чрезвычайный и полномочный посол Республики Индия Панкаджей Саран, чрезвычайный и полномочный посол Федеративной Республики Бразилия Антонио Луис Эспинола Салгадо.

Отметим, что на днях получено подтверждение готовности правительства индийского штата Махараштра подписать меморандум о взаимопонимании с Югрой. Также достигнута предварительная договоренность с культурным центром имени Джавахарлала Неру при посольстве Республики Индия в РФ о проведении Дней индийской культуры и кино в рамках специальной международной кинопрограммы фильмов стран БРИКС XVI Международного фестиваля кинематографических дебютов "Дух огня" 3 и 4 марта 2018 года.

Алексей Забозлаев предложил дипломатам ЮАР и Бразилии рассмотреть возможность проведения подобных мероприятий в рамках программы БРИКС в следующих кинофестивалях "Дух огня".