Константин Бабкин: Глазьев попал в "кремлевский доклад" как сторонник развития экономики России

в этот день
31.01.18
03:12
В Екб.05:12
В Госдуме предложили не сажать коррупционеров для экономии бюджетных денег
Ждём Путина? На Среднем Урале жалуются на новую "борзоту"
Госсовет экономического развития пройдёт на "Ростсельмаше"
Главное
"Кремлевские списки" показали, что Набиуллина, Чубайс и Кудрин – союзники США?

Тема дня
Защитникам Донбасса грозит депортация на Украину. Появится ли специальный закон для ополченцев? После активных военных действий в Донбассе многие активисты и ополченцы оказались в эмиграции в России. Несмотря на то, что в последнее Кремль принял ряд законов, направленных на привлечение в страну соотечественников, оказалось, что российское законодательство зачастую работает не в их пользу, а политэмигранты и даже ветераны ополчения (такие как, например, воевавший в Славянске уроженец Винницы Николай Трегуб) готовятся встретить очередную годовщину "Русской весны" под угрозой депортации.
30.01.2018
общество  |  добавить комментарий
Аналитика
Вся аналитика

"Ценности, которые сейчас потеряны". Известный тренер рассказал подлинные истории героев фильма "Движение вверх" 25 января в одной из екатеринбургских гимназий состоялась встреча учащихся с чемпионом мира и Европы, заслуженным мастером спорта СССР, председателем тренерского совета Российской федерации баскетбола Станиславом Ереминым. Она была приурочена к фильму "Движение вверх", который с огромным успехом прошел во всех кинотеатрах в России.
26.01.2018
от издателя  |  комментариев: 4


Михаил Делягин: "Кремлевские списки" показали, что Набиуллина, Чубайс и Кудрин – союзники США Очень характерно, что в этих списках нет руководителя государственной корпорации Чубайса, в этих списках нет председателя Банка России Набиуллиной, в этом списке нет Кудрина, который не занимает официальных должностей. Но поскольку в эти списки включают людей за близость к Путину, а он является его известным другом и, по крайней мере, интеллектуальным партнером, то это странно. Этот список стал своеобразным маркером.
30.01.2018
экспертное мнение ;  | комментариев: 3
^ Архив аналитики

Реклама от YouDo

Самое популярное
Найдены моряки с пропавшего в Японском море судна "Восток", - очевидцы
Порошенко предложил создать коалицию против России
В Москве на молодежной "вписке" компания парней изнасиловала 13-летнюю девочку
Правозащитница Евгения Чудновец предположила, что организовать видеосъемку, за которую она сидела в тюрьме, мог сын катайского бизнесмена
На акциях Навального задержали 340 человек
Грудинин в ситуации с Олимпиадой предложил "перейти в наступление"
Павел Грудинин предложил создать национальное бюро по борьбе с коррупцией
В Екатеринбурге прокуратура проверит школу, где ребенку запретили есть с одноклассниками за одним столом
Голосование
Как вы считаете, что послужило причиной ЧП в пермской школе?

Американизация нашего телевидения, масс-культа

Психические отклонения нападавших

Политические убеждения нападавших

Бытовой конфликт

Надо расследовать возможный теракт

Мне все равно/ничего не слышал


Результаты 1076



Новости
30.01.2018 15:08 Мск (17:08 Екб)
политика | Центральный ФО | В России
Константин Бабкин: Глазьев попал в "кремлевский доклад" как сторонник развития экономики России
размер шрифта: A A A   в блог   версия для печати

Глазьев, Путин (2016) | Фото:

Более 200 приближенных к президенту чиновников и бизнесменов представляют реальную опасность для властей США. Так можно трактовать их попадание в опубликованный сегодня "кремлевский доклад". Следуя этому принципу, легко объяснить отсутствие в списке главы Центробанка Эльвиры Набиуллиной и экс-министра финансов Алексея Кудрина. Зато в "список неугодных олигархов" каким-то образом угодил академик Сергей Глазьев, хорошо известный своими предложениями по оздоровлению экономики РФ и критикующий подходы ЦБ, Кудрина и прочих исполнителей, как он говорит, "Вашингтонского консенсуса" в нашей стране. О значении "сигналов" доклада США в интервью Накануне.RU рассказал известный промышленник, сопредседатель Московского экономического форума, лидер "Партии Дела" Константин Бабкин.
Читайте также:

Вопрос: Среди 210 фигурантов "кремлевского доклада" значится и советник президента Сергей Глазьев. Как Вы считаете, означает ли это, что американцы испугались мер по укреплению национальной экономики, которые предлагает Глазьев?

Московский Экономический Форум, МЭФ, Константин Бабкин(2017)|Фото: Накануне.RUКонстантин Бабкин: Неудивительно, что Глазьев попал в этот список. Он действительно является сторонником независимой финансовой системы в России, построения реально действующего Таможенного союза в рамках стран СНГ, укрепления связей с другими странами БРИКС. Он сторонник политики, нацеленной на продвижение реальных интересов России, развитие промышленности, сельского хозяйства, поэтому неудивительно, что Глазьев попал в список оппонентов Америки. Хотя как таковую Америку он не критиковал. Он сторонник развития нашей экономики, а это кому-то за океаном не нравится.

Московский Экономический Форум, МЭФ, Сергей Глазьев(2017)|Фото: Накануне.RU

Вопрос: Соответственно, те, кто не попал в список, напротив, работают на пользу глобальному капиталу? Например, Набиуллина и Кудрин.

Константин Бабкин: Да, можно трактовать это так. В списке очень много крупных чиновников и бизнесменов, но такие влиятельные люди, как Кудрин и Набиуллина, наши экономические стратеги, туда не попали. Бросается в глаза отсутствие их в этом списке. Видимо, их политика и впрямь выгодна американцам.

Набиуллина и Кудрин ассоциируются с той стратегией экономического развития, согласно которой, Россия должна встраиваться в мировые цепочки на вторых, а лучше на третьих ролях, и идти в хвосте у глобальных корпораций, побольше ввозить мигрантов и тем самым растворять национальный состав. Авторы этой политики не попали в список, значит, пользуются определенным покровительством со стороны Америки. Прослеживается такой принцип: кто продвигает реальные интересы России, те попали в список, а кто ассоциируется со сдачей российских интересов, с политикой Ельцина и Горбачева, те в список не попали.

Я думаю, что для многих людей попадание в этот список – почетная участь. Глазьев, думаю, абсолютно не огорчился, увидев свою фамилию там.

Костин, Кудрин, греф, Набиуллина(2018)|Фото: kremlin.ru

Вопрос: Но в "кремлевском докладе" оказались Медведев, Шувалов, Силуанов, экономические подходы которых едва ли многим отличаются от "заветов Кудрина".

Константин Бабкин: Их политика, конечно, близка к той, что продвигают Кудрин и Набиуллина, но, видимо, они не во всем соответствуют этой политике. Я немного удивился, увидев Грефа в этом списке, а ведь он до последнего момента субсидировал открытие отделений Сбербанка на Украине и позакрывал все отделения в Крыму – проводил такую санкционную проамериканскую политику. Но, видимо, делал это недостаточно жестко, за что и "поплатился".

Это говорит о том, что все эти списки и санкции – палка о двух концах, которая призвана стимулировать наших чиновников и олигархов продвигать американские интересы. Это по замыслу авторов. А на самом деле, я думаю, результат будет состоять в том, что наших банкиров, олигархов и чиновников вынудят не сидеть больше на двух стульях – и зарабатывать деньги здесь, и продвигать западные интересы – придется выбирать одну из этих сторон: либо служить интересам России, развивать здесь промышленность и сельское хозяйство, либо становиться открытым апологетом Запада, агентом влияния Госдепа и мировых корпораций.

Вопрос: Выходит, "кремлевский доклад" и последующие возможные санкции не навредят, а скорее помогут нам?

Константин Бабкин: Этот выбор, мне кажется, выявит ныне скрытых агентов, сделает их открытыми и тем самым ослабит их влияние на политику России. Поэтому, желая надавить на нашу страну, американцы ослабляют здесь свои инструменты влияния. Так что опубликование этого списка имеет для нас как положительные, так и отрицательные стороны. Скорее, я бы сказал, положительные стороны перевешивают.



Развитие сюжета: Ранее 30.01.2018 16:02 Мск
Путин считает, что в "кремлевский доклад" попали все граждане России, а не только чиновники и олигархи

Другие новости по темам: кремлевский доклад, список, санкции сша, сергей глазьев, набиуллина, кудрин, константин бабкин
30.01.2018 15:08 Мск | Анна Смирнова
17:08 Екб


Если Вы заметили ошибку, выделите текст, ее содержащий, и нажмите Ctrl + Enter







Добавить комментарий:

Константин Бабкин: Глазьев попал в "кремлевский доклад" как сторонник развития экономики России
Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *





  • Архив
  • Форум



Загрузка
Новости партнеров

Новости Екатеринбурга и Свердловской области       
вверх
Рейтинг@Mail.ru
Наш проект  Наша команда 

Информационное агентство "Накануне.RU"
Свидетельство о регистрации СМИ ИА№ФС77-56094 от 15 ноября 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Сетевое издание "Накануне.RU"
Свидетельство о регистрации СМИ Эл№ФС77-56357 от 02 декабря 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Учредитель ООО "Институт информационных технологий"
620142, г. Екатеринбург, ул. Степана Разина, д. 16 (3 этаж)
Телефоны редакции: (343) 295–15–36, 295–15–94, 295–14–38.
E-mail редакции: news@nakanune.ru
Главный редактор: Хурбатов С.В.
Использование материалов агентства допускается только с согласия редакции.
Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к материалам сайта. Комментарии к материалам сайта - это личное мнение посетителей сайта.
18+