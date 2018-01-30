Константин Бабкин: Глазьев попал в "кремлевский доклад" как сторонник развития экономики России

Более 200 приближенных к президенту чиновников и бизнесменов представляют реальную опасность для властей США. Так можно трактовать их попадание в опубликованный сегодня "кремлевский доклад". Следуя этому принципу, легко объяснить отсутствие в списке главы Центробанка Эльвиры Набиуллиной и экс-министра финансов Алексея Кудрина. Зато в "список неугодных олигархов" каким-то образом угодил академик Сергей Глазьев, хорошо известный своими предложениями по оздоровлению экономики РФ и критикующий подходы ЦБ, Кудрина и прочих исполнителей, как он говорит, "Вашингтонского консенсуса" в нашей стране. О значении "сигналов" доклада США в интервью Накануне.RU рассказал известный промышленник, сопредседатель Московского экономического форума, лидер "Партии Дела" Константин Бабкин.

Вопрос: Среди 210 фигурантов "кремлевского доклада" значится и советник президента Сергей Глазьев. Как Вы считаете, означает ли это, что американцы испугались мер по укреплению национальной экономики, которые предлагает Глазьев?

Константин Бабкин: Неудивительно, что Глазьев попал в этот список. Он действительно является сторонником независимой финансовой системы в России, построения реально действующего Таможенного союза в рамках стран СНГ, укрепления связей с другими странами БРИКС. Он сторонник политики, нацеленной на продвижение реальных интересов России, развитие промышленности, сельского хозяйства, поэтому неудивительно, что Глазьев попал в список оппонентов Америки. Хотя как таковую Америку он не критиковал. Он сторонник развития нашей экономики, а это кому-то за океаном не нравится.

Вопрос: Соответственно, те, кто не попал в список, напротив, работают на пользу глобальному капиталу? Например, Набиуллина и Кудрин.

Константин Бабкин: Да, можно трактовать это так. В списке очень много крупных чиновников и бизнесменов, но такие влиятельные люди, как Кудрин и Набиуллина, наши экономические стратеги, туда не попали. Бросается в глаза отсутствие их в этом списке. Видимо, их политика и впрямь выгодна американцам.

Набиуллина и Кудрин ассоциируются с той стратегией экономического развития, согласно которой, Россия должна встраиваться в мировые цепочки на вторых, а лучше на третьих ролях, и идти в хвосте у глобальных корпораций, побольше ввозить мигрантов и тем самым растворять национальный состав. Авторы этой политики не попали в список, значит, пользуются определенным покровительством со стороны Америки. Прослеживается такой принцип: кто продвигает реальные интересы России, те попали в список, а кто ассоциируется со сдачей российских интересов, с политикой Ельцина и Горбачева, те в список не попали.

Я думаю, что для многих людей попадание в этот список – почетная участь. Глазьев, думаю, абсолютно не огорчился, увидев свою фамилию там.

Вопрос: Но в "кремлевском докладе" оказались Медведев, Шувалов, Силуанов, экономические подходы которых едва ли многим отличаются от "заветов Кудрина".

Константин Бабкин: Их политика, конечно, близка к той, что продвигают Кудрин и Набиуллина, но, видимо, они не во всем соответствуют этой политике. Я немного удивился, увидев Грефа в этом списке, а ведь он до последнего момента субсидировал открытие отделений Сбербанка на Украине и позакрывал все отделения в Крыму – проводил такую санкционную проамериканскую политику. Но, видимо, делал это недостаточно жестко, за что и "поплатился".

Это говорит о том, что все эти списки и санкции – палка о двух концах, которая призвана стимулировать наших чиновников и олигархов продвигать американские интересы. Это по замыслу авторов. А на самом деле, я думаю, результат будет состоять в том, что наших банкиров, олигархов и чиновников вынудят не сидеть больше на двух стульях – и зарабатывать деньги здесь, и продвигать западные интересы – придется выбирать одну из этих сторон: либо служить интересам России, развивать здесь промышленность и сельское хозяйство, либо становиться открытым апологетом Запада, агентом влияния Госдепа и мировых корпораций.

Вопрос: Выходит, "кремлевский доклад" и последующие возможные санкции не навредят, а скорее помогут нам?

Константин Бабкин: Этот выбор, мне кажется, выявит ныне скрытых агентов, сделает их открытыми и тем самым ослабит их влияние на политику России. Поэтому, желая надавить на нашу страну, американцы ослабляют здесь свои инструменты влияния. Так что опубликование этого списка имеет для нас как положительные, так и отрицательные стороны. Скорее, я бы сказал, положительные стороны перевешивают.