Тюменке ограничили свободу за отказ лечить дочь от ВИЧ

34-летняя тюменка наказана за то, что не лечила дочь от ВИЧ, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального управления СКР.

Согласно решению суда, она наказана шестью месяцами ограничения свободы.

Напомним, зная о заболевании с ноября 2013 г., ВИЧ-инфицированная тюменка в июне 2014 г. родила дочь. Мать отказалась от обследования младенца на опасную инфекцию: не лечилась сама и категорически отказывалась от лечения дочки, полагая, что такого недуга не существует. Вопреки рекомендациям врачей осуществляла грудное вскармливание, увеличивая риск заражения ребенка. В апреле 2017 г. девочка умерла от этого заболевания 4В стадии. Согласно заключению комиссионной судебно-медицинской экспертизы, своевременное обследование и лечение ВИЧ-инфекции с момента рождения позволило бы добиться ремиссии заболевания и значительно увеличить продолжительность жизни ребенка.