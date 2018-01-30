Суд освободил южноуральского егеря от штрафа в 2,5 млн за ремонт дороги

Челябинский облсуд отказал региональному управлению Россельхознадзора по Курганской области в удовлетворении исковых требований к егерю Ихтиандру Шарипову, передает корреспондент Накануне.RU.

Суд отменил решение суда первой инстанции в части удовлетворения исковых требований. Таким образом, егерь не должен возмещать ущерб в размере 2,5 млн руб. и рекультивировать земли.

В начале судебного заседания Ихтиандр Шарипов отказался от заключения мирового соглашения с региональным управлением Россельхозназора и попросил суд отменить решение суда первой инстанции.

Комментируя решение суда, Шарипов заявил, что он очень рад, отметив, что пошёл на риск, отказавшись от заключения мирового соглашения, но "он был оправдан".