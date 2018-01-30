В Нижнем Тагиле раскрыто нападение на автосалон, которое оказалось инсценировкой

В Нижнем Тагиле завершено расследование уголовного дела местных жителей, инсценировавших нападение на автосалон. Скоро его рассмотрит суд.

Как сообщили Накануне.RU в МУ МВД России "Нижнетагильское", сигнал о нападении на автосалон на улице Красноармейской поступил в территориальный ОВД рано утром 17 декабря прошлого года. Женщина-сторож рассказала, что из салона похищен УАЗ серого цвета. Очень быстро полицейские установили, что кроме самой автомашины пропали также семь запасных колес от "УАЗ Патриот". Причиненный организации ущерб составил почти 500 тыс. руб.

По словам охранницы торговой точки, в ту ночь ее подменял сожитель, которого злоумышленники связали скотчем, после чего скрылись на похищенном автомобиле. В ходе патрулирования стражи порядка обнаружили украденную машину, а затем задержали двух мужчин, непосредственно причастных к преступлению.

"Одним из них оказался сожитель женщины-сторожа, которая в ту ночь должна была находиться в автосалоне. Как выяснилось, гражданин 1969 года рождения вместе с подельниками заранее спланировал хищение транспортного средства, которое и было разыграно. Второй из задержанных полицией злоумышленников - местный житель 1993 года рождения, ранее судимый за имущественные преступления", - рассказали в МВД.

Расследование уголовного дела о краже в крупном размере завершено. В самое ближайшее время материалы из органов внутренних дел направят на рассмотрение в суд. Что касается автомобиля, то он возвращен законным владельцам.